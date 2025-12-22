O empresário do setor coureiro-calçadista Marcos Eurípedes Cervi, de 86 anos, morreu nesta segunda-feira, 22, no Hospital do Coração, em Franca.

De acordo com a família, o empresário enfrentava problemas de saúde nos últimos meses, com agravamento do quadro renal, passando por sessões de hemodiálise, mas não resistiu às complicações. Ele estava internado há 13 dias.

Segundo o filho Edson Cervi, o pai foi um dos pioneiros da atividade nos anos áureos dos curtumes, especialmente entre as décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980.