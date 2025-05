Franca: mulher morre no PS enquanto aguardava vaga em hospital

Maria Angélica dos Santos, de 53 anos, morreu no último sábado, 10, no Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca, enquanto aguardava transferência para um hospital com mais recursos. De acordo com seu filho, Túlio Santos, ela sofria de acúmulo de líquido nos pulmões, crises de falta de ar e foi diagnosticada com tuberculose.

A paciente foi internada em 29 de abril e, desde então, seu estado de saúde piorou enquanto aguardava uma vaga em hospital. Segundo a família, ela precisou de oxigênio no pronto-socorro, mas não recebeu a assistência adequada, pois a estrutura necessária só estaria disponível em um hospital.

O filho afirmou que Maria foi entubada no pronto-socorro sem autorização familiar. “Eles estavam levando na brincadeira. Eles entubaram minha mãe sem autorização, não conversaram com ninguém da família”, afirmou. Túlio Santos acusa a Prefeitura de Franca e a Secretaria Estadual de Saúde de negligência. “Acabaram com a minha vida”, desabafou.