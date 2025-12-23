A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira, 23, que o homem de 48 anos, identificado como Milton Gonçalves Filho, confessou ter matado a própria mulher, Sabrina Aparecida de Almeida Lima, de 27 anos, e os três filhos dela, em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto.

O caso vinha sendo investigado como desaparecimento desde o último fim de semana. O boletim de ocorrência foi registrado no sábado, 20, após familiares informarem que Sabrina e as crianças não eram vistas desde a quinta-feira, 18. As buscas tiveram início no domingo, 21.

Na segunda-feira, 22, Milton chegou a ser ouvido pela polícia e acabou liberado naquele momento.