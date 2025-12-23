A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira, 23, que o homem de 48 anos, identificado como Milton Gonçalves Filho, confessou ter matado a própria mulher, Sabrina Aparecida de Almeida Lima, de 27 anos, e os três filhos dela, em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto.
O caso vinha sendo investigado como desaparecimento desde o último fim de semana. O boletim de ocorrência foi registrado no sábado, 20, após familiares informarem que Sabrina e as crianças não eram vistas desde a quinta-feira, 18. As buscas tiveram início no domingo, 21.
Na segunda-feira, 22, Milton chegou a ser ouvido pela polícia e acabou liberado naquele momento.
A família morava em uma propriedade rural de Jaboticabal. Além de Sabrina, estavam desaparecidos os filhos Luiz Henrique Lima dos Santos, de 6 anos, Victor Hugo Lima dos Santos, de 8 anos, e Eduardo Felipe Lima dos Santos, de 10 anos.
Durante as apurações iniciais, um tio de Sabrina relatou à polícia que o marido havia dito que a mulher saiu de casa com as crianças durante uma queda de energia, mas não conseguiu explicar a situação de forma convincente. Segundo o familiar, Sabrina não tinha outros parentes próximos na cidade e nunca havia desaparecido anteriormente.
Com a confissão, a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias, a motivação do crime e a localização dos corpos. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Jaboticabal.
