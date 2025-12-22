Três pessoas foram baleadas em uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, 22, na esquina da rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.
Segundo testemunhas, um carro preto se aproximou das vítimas e o atirador fez vários disparos.
As vítimas foram atingidas e, em seguida, os criminosos fugiram. Os feridos foram levados por moradores até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Segundo as primeiras informações, as vítimas não correm risco de morte.
O local do ataque foi sinalizado e preservado pela Polícia Militar. A perícia técnica foi acionada e o caso será registrado.
