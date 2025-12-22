22 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Tentativa de homicídio termina com três baleados no Aeroporto III

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Viaturas da Polícia Militar preservando o local dos disparos
Viaturas da Polícia Militar preservando o local dos disparos

Três pessoas foram baleadas em uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, 22, na esquina da rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.

Segundo testemunhas, um carro preto se aproximou das vítimas e o atirador fez vários disparos.

As vítimas foram atingidas e, em seguida, os criminosos fugiram. Os feridos foram levados por moradores até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

Segundo as primeiras informações, as vítimas não correm risco de morte.

O local do ataque foi sinalizado e preservado pela Polícia Militar. A perícia técnica foi acionada e o caso será registrado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários