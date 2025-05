O que revelou o teste de DNA entre dona Esmeraldina e João Luiz?

A manhã desta terça-feira, 13, foi marcada por expectativa e tensão para a aposentada Maria Esmeraldina Apolinário, de 77 anos. Depois de mais de cinco décadas de buscas pelo filho desaparecido, ela recebeu o resultado de um novo exame de DNA. A dúvida: será que João Luiz Cori Martins, de 48 anos, seria o pequeno Mauro Lúcio Apolinário, desaparecido em 1970?

Na esperança de uma resposta mais rápida do que o exame do IML (Instituto Médico Legal), a família optou por realizar um teste genético em um laboratório particular. A coleta foi feita no último dia 5 de maio, em uma empresa no Centro de Franca. Esmeraldina e João foram juntos nesta manhã buscar o resultado.

Antes de sair de casa, a idosa disse à equipe da TV Record Interior que estava confiante: acreditava que finalmente teria a certeza de que João era seu filho. Do outro lado, João afirmava não ter dúvidas. Ele relatou que reconheceu sua história nos detalhes da reportagem sobre o desaparecimento de Mauro e, por isso, deixou o Rio de Janeiro para vir até Franca tentar reencontrar a mãe.