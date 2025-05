Enquanto mãe aguarda DNA, suposto filho já mora com a família

Com esperança, Esmeraldina também comentou: “Acho que vão fazer surpresa e me dar o resultado no Dia das Mães.” No entanto, essa possibilidade já foi descartada, pois tanto o exame do IML quanto o do laboratório particular ainda não foram concluídos. Assim, ela deve passar mais um Dia das Mães sem saber se João é, de fato, seu filho desaparecido.

A idosa também manifestou sua discordância com a decisão da irmã de acolher João antes da confirmação do DNA.

“Eu achei um absurdo, fiquei inconformada. Coloquei tudo nas mãos de Deus. Se ele for meu filho, é o filho que procuro há 55 anos. Ele está procurando a mãe dele, e se eu for a mãe dele, sou a que ele estava procurando. Deus está no comando de tudo", afirmou.