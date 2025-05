Arcebispo nascido a 110 km de Franca organiza Conclave

Natural de Sertãozinho , a 110 km de Franca , o arcebispo Dom Ilson de Jesus Montanari, de 66 anos, integra o alto escalão administrativo da Igreja Católica e será uma das figuras centrais na organização do conclave — cerimônia que escolherá o próximo pontífice após a morte do Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril. Ilson também foi peça fundamental nos preparativos do funeral do então líder religioso.

Conclave para eleger novo papa começará em 7 de maio

Dom Ilson ocupa o cargo de vice-camerlengo do Vaticano, função para a qual foi nomeado pelo próprio Francisco em maio de 2020. Ele trabalha ao lado do cardeal irlandês-americano Kevin Farrell, o camerlengo oficial.

O papel do vice-camerlengo é essencial durante o período de sede vacante, que se inicia com a morte do Papa e termina com a eleição de seu sucessor. Entre suas responsabilidades estão a certificação formal do falecimento do Pontífice e a administração dos bens temporais da Santa Sé nesse intervalo.