A Polícia Militar de Franca realizou uma operação na madrugada desta quarta-feira, 25, dia de Natal, para coibir um encontro irregular de motociclistas em Franca, conhecido como "Bololo".

A ação resultou em mais de 300 multas aplicadas, apreensão de motocicletas e registro de acidentes durante tentativas de fuga.

Segundo a Polícia Militar, a operação — chamada de Operação Rolezinho — foi organizada após o monitoramento de convocações feitas pelas redes sociais para o chamado “Bololô de Natal”, evento que costuma reunir motociclistas em vias públicas, com manobras perigosas, excesso de barulho e risco à segurança pública.