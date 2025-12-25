A Polícia Militar de Franca realizou uma operação na madrugada desta quarta-feira, 25, dia de Natal, para coibir um encontro irregular de motociclistas em Franca, conhecido como "Bololo".
A ação resultou em mais de 300 multas aplicadas, apreensão de motocicletas e registro de acidentes durante tentativas de fuga.
Segundo a Polícia Militar, a operação — chamada de Operação Rolezinho — foi organizada após o monitoramento de convocações feitas pelas redes sociais para o chamado “Bololô de Natal”, evento que costuma reunir motociclistas em vias públicas, com manobras perigosas, excesso de barulho e risco à segurança pública.
Participaram da ação equipes da 1ª e da 5ª Companhias, além do Pelotão de Trânsito e da Força Tática. Segundo o balanço divulgado, foram registradas 335 autuações, 20 motocicletas apreendidas e seis recusas ao teste do bafômetro. Os veículos recolhidos foram encaminhados ao pátio municipal.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, algumas infrações aplicadas ultrapassam R$ 3 mil em multas. Já a autuação por participação em evento motociclístico não autorizado pode passar de R$ 5 mil e resultar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A operação foi concentrada em pontos estratégicos da cidade, principalmente em grandes avenidas e nas proximidades de hospitais, locais frequentemente afetados por barulho excessivo causado por escapamentos irregulares.
O objetivo, segundo a corporação, foi impedir a concentração dos motociclistas e garantir a tranquilidade da população durante a noite de Natal.
Durante a ação, um motociclista se envolveu em um acidente no bairro Jardim Adelinha ao tentar fugir da fiscalização. Ele bateu contra o carro de uma família que retornava da ceia natalina. Após a colisão, o condutor abandonou a moto e fugiu a pé por uma área de mata. Ninguém da família ficou ferido.
A Polícia Militar informou que segue investigando os responsáveis pela organização e divulgação do evento nas redes sociais e que os envolvidos poderão responder criminalmente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.