O jovem João Vitor Policarpo, de 24 anos, morreu nesta quarta-feira, 24, véspera de Natal, após não resistir aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de terça-feira, 23, em Franca.
O acidente aconteceu na Avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.
Segundo informações apuradas no local, João Vitor, que era entregador, conduzia uma motocicleta quando atingiu o retrovisor de um carro que seguia no mesmo sentido da via.
Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore às margens da avenida. A força da batida foi intensa e o jovem sofreu ferimentos graves.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. João Vitor foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.
A Polícia Militar esteve no local do acidente e registrou a ocorrência.
João estava indo para casa almoçar quando o acidente aconteceu. Ele é filho de José Policarpo, representante do Centro Comunitário do Leporace.
