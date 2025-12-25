25 de dezembro de 2025
FATALIDADE

Motociclista de 24 anos morre após bater em árvore em Franca

Por | da Redação
Luto: João Vitor Policarpo, de 24 anos
Luto: João Vitor Policarpo, de 24 anos

O jovem João Vitor Policarpo, de 24 anos, morreu nesta quarta-feira, 24, véspera de Natal, após não resistir aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de terça-feira, 23, em Franca.

O acidente aconteceu na Avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.

Segundo informações apuradas no local, João Vitor, que era entregador, conduzia uma motocicleta quando atingiu o retrovisor de um carro que seguia no mesmo sentido da via.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore às margens da avenida. A força da batida foi intensa e o jovem sofreu ferimentos graves.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. João Vitor foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e registrou a ocorrência.

João estava indo para casa almoçar quando o acidente aconteceu. Ele é filho de José Policarpo, representante do Centro Comunitário do Leporace.

