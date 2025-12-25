O jovem João Vitor Policarpo, de 24 anos, morreu nesta quarta-feira, 24, véspera de Natal, após não resistir aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de terça-feira, 23, em Franca.

O acidente aconteceu na Avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.

Segundo informações apuradas no local, João Vitor, que era entregador, conduzia uma motocicleta quando atingiu o retrovisor de um carro que seguia no mesmo sentido da via.