ACIDENTE FATAL

Colisão frontal mata duas pessoas entre Cássia e Delfinópolis

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência, nesta quinta-feira
Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência, nesta quinta-feira

Um Chevrolet Vectra e um Fiat Palio se envolveram em uma colisão frontal na tarde desta quinta-feira, 25, na rodovia que liga os municípios mineiros de Cássia (MG) e Delfinópolis (MG), vizinhos à região de Franca.

Um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. As causas ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local. Duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda na rodovia.

As identidades das vítimas não tinham sido divulgadas até a última atualização.

A via permanece parcialmente isolada para os trabalhos de perícia e remoção dos corpos.

Matéria em atualização.

