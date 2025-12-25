Um Chevrolet Vectra e um Fiat Palio se envolveram em uma colisão frontal na tarde desta quinta-feira, 25, na rodovia que liga os municípios mineiros de Cássia (MG) e Delfinópolis (MG), vizinhos à região de Franca.

Um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. As causas ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local. Duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda na rodovia.