Conclave para eleger novo papa começará em 7 de maio

O conclave que escolherá o 267º Papa da história da Igreja Católica terá início no próximo dia 7 de maio, anunciou o Vaticano. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (28/4) pelos cardeais reunidos na Quinta Congregação Geral, no Vaticano.

O processo ocorrerá na Capela Sistina, que será fechada à visitação durante o período da eleição. Antes do início oficial do conclave, os cardeais participarão de uma missa especial "Pro Eligendo Papa" para pedir a orientação divina na escolha do novo líder da Igreja.