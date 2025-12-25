25 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Mulher na contramão bate em carro no Jardim Luiza II

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Carros destruídos após colisão na avenida Abrahão Brickmann, no Jardim Luiza II, em Franca
Carros destruídos após colisão na avenida Abrahão Brickmann, no Jardim Luiza II, em Franca

Uma colisão frontal entre dois carros na noite desta quinta-feira, 25, mobilizou equipes de socorro na avenida Abrahão Brickmann, no Jardim Luiza II, na região Norte de Franca.

Uma mulher teria acessado a avenida com uma Volkswagen Parati na contramão e, para não bater em um motociclista, atingiu em cheio um Ford Focus que seguia na preferencial.

Com o impacto, os veículos tiveram as frentes destruídas. Os ocupantes não sofreram ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar atendem à ocorrência neste momento. A via segue interditada.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários