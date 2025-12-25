Uma colisão frontal entre dois carros na noite desta quinta-feira, 25, mobilizou equipes de socorro na avenida Abrahão Brickmann, no Jardim Luiza II, na região Norte de Franca.

Uma mulher teria acessado a avenida com uma Volkswagen Parati na contramão e, para não bater em um motociclista, atingiu em cheio um Ford Focus que seguia na preferencial.

Com o impacto, os veículos tiveram as frentes destruídas. Os ocupantes não sofreram ferimentos graves.