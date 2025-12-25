Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira, 25, depois de provocar estragos na área de recepção do Pronto-Socorro Municipal "Prefeito Afrânio Spósito", em Cássia (MG).

Ele apresentava sinais de alteração emocional no momento da confusão.

O suspeito danificou parte da estrutura do local, causando tensão entre servidores da saúde e pessoas que aguardavam atendimento. Apesar do susto, não houve registro de feridos entre funcionários ou pacientes.