26 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Homem é detido após quebrar recepção de pronto-socorro

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Destruição na recepção do Pronto-socorro Municipal 'Prefeito Afrânio Spósito', em Cássia (MG)
Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira, 25, depois de provocar estragos na área de recepção do Pronto-Socorro Municipal "Prefeito Afrânio Spósito", em Cássia (MG).

Ele apresentava sinais de alteração emocional no momento da confusão.

O suspeito danificou parte da estrutura do local, causando tensão entre servidores da saúde e pessoas que aguardavam atendimento. Apesar do susto, não houve registro de feridos entre funcionários ou pacientes.

A Polícia Militar foi chamada e chegou rapidamente à unidade, conseguindo controlar a situação e efetuar a prisão. O homem teve apenas ferimentos leves durante a ocorrência.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil.

