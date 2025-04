Mãe desabafa após filho ser ameaçado por homem em escola

A mãe do menino de 12 anos ameaçado por um homem em frente à Escola Estadual “Hélio Palermo”, em Franca, na última sexta-feira, 11, fez um desabafo sobre a situação. Indignada com os comentários que circularam após a divulgação do caso, ela saiu em defesa do filho, rebatendo críticas que questionavam a criação e o comportamento da criança.

“Sou mãe solo, tenho três filhos maravilhosos. Me orgulho do menino que ele é. Não aceito ver meu filho ser tratado como um ‘Zé droguinha’, sem futuro. Isso é cruel”, escreveu. Ela afirmou que o filho cometeu um erro infantil ao gritar “sai da frente se não atropelo” enquanto andava de bicicleta, mas reforçou que ele já foi corrigido e que isso não justifica a violência verbal que sofreu.

O homem, que aparece em vídeo ameaçando o garoto com frases como “vou te pendurar no poste, colocar suas tripas pra fora e ver você secar”, teria alegado que o menino estava tentando atropelar pessoas na rua. No entanto, a mãe destaca que o filho não reagiu às agressões em nenhum momento e permaneceu acuado e assustado até a chegada de uma funcionária da escola.