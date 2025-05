Químico reage à invasão e mata dois homens em rancho da família

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de ameaça no local. Ao chegar, os policiais encontraram Cledson Anastácio Silva, de 46 anos, e Ricardo Silva, já mortos.

As vítimas teriam aparecido no local ainda pela manhã, alegando ser integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles afirmaram que a propriedade agora pertencia a eles e ameaçaram atear fogo no rancho caso os moradores não deixassem a área.

Após essa primeira abordagem, os homens deixaram o local, mas retornaram horas depois e voltaram a fazer ameaças. Neste momento, ainda conforme o boletim, Jefferson estava dentro do carro e atropelou um dos suspeitos, que morreu na hora. O outro, armado com um canivete, teria avançado contra ele, que reagiu com uma faca, resultando na segunda morte.

O químico permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública do Jardim Guanabara.