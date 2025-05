Testemunhas contestam versão de suspeito de homicídio em Claraval

O assassinato de Adejunio Sebastião da Silva, de 52 anos, ocorrido na última sexta-feira, 2, em Claraval (MG), ganhou novos desdobramentos após o depoimento de testemunhas que contestam a versão apresentada por Júlio César da Silva, de 35 anos, preso em flagrante pelo crime.

Segundo a Polícia Militar, Adejunio foi esfaqueado diversas vezes dentro de sua residência, após uma discussão com Júlio, com quem já teria tido desentendimentos anteriores. O acusado se apresentou voluntariamente no quartel da PM, onde afirmou que o crime foi motivado por uma suposta tentativa de assédio contra sua mãe por parte da vítima.

No entanto, vizinhos e familiares de Adejunio negam essa versão e afirmam que o crime teria origem em uma briga envolvendo drogas e um desentendimento por um pacote de arroz. Uma testemunha relatou que, no dia anterior ao crime, Adejunio expulsou Julio e sua mãe de sua casa após um desentendimento. “Some daqui, não quero vocês aqui”, teria dito.