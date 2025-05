Casal viaja e casa é limpa por ladrões: levaram de roupa a carro

Uma casa foi invadida e furtada no bairro Vila Santa Maria do Carmo, em Franca. O local foi revirado e o ladrão acabou levando itens de valor e um carro Ford Ka, avaliado em cerca de R$ 40 mil, de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A vítima, Glenda Franco, viajava com seu marido desde a última terça-feira, 29. Ao chegar em sua casa na tarde desse domingo, se deparou com o miolo da porta de sua casa destruído. Mais adiante, sua casa se encontrava totalmente bagunçada e com diversos itens pessoais em falta.

O momento de chegada ao local foi registrado pela mulher, onde é possível ver roupas jogadas no chão, gavetas e armários abertos, fios soltos e vários objetos espalhados.