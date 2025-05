Ladrões usam drones para planejar furtos em cafezais da região

A criminalidade no campo tem se sofisticado em Franca. Proprietários de sítios na região da rodovia Rio Negro denunciaram à polícia uma onda de furtos a plantações de café, que agora estão sendo planejados com o uso de drones, tecnologia empregada por criminosos para mapear áreas e programar os ataques com precisão.

O caso mais recente foi registrado na noite deste sábado, 3, quando um produtor rural avistou três sobrevoos de um drone de grande porte nas redondezas de seu sítio. O equipamento não identificado passou por diversas áreas da plantação, gerando alerta imediato.

De acordo com os produtores, essa nova prática criminosa vem se repetindo a cada início de safra, principalmente durante o período da colheita. “Eles roubam café, insumos agrícolas, venenos e até caminhões. Já vimos esses drones várias vezes, sempre à noite”, relatou um dos sitiantes, em tom de revolta.