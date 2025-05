Segurança conhecido em Franca, Jamil morre aos 64 anos

Morreu em Franca nesse domingo, 4, Jamil Donizete da Cruz, de 64 anos, conhecido por sua atuação como segurança de casa de shows. Ele era rosto carimbado por quem passava na entrada da Morada Du Capiau e muitas vezes se deparava com o segurança.

Na nota divulgada, a casa lamentou a morte e afirmou que o colaborador faz parte da história desde o início. “Desde os primeiro dias da nossa caminhada, ele estava com a gente. Descanse em paz, Sr. Jamil. Sua memória seguirá viva entre nós”, divulgou.

“Meus sinceros sentimentos. Realmente não sabemos quando será o último abraço. Não sabia eu que segunda-feira, 28 de abril, seria o último abraço que receberia do Sr. Jamil. Descansa em paz”, disse Leila Nazareth.

O corpo de Jamil está sendo velado na sala 01 do Memorial Nova Franca, localizado na rua São Paulo, 1.350, Vila Aparecida. O sepultamento está previsto para as 15h30, no Cemitério Santo Agostinho. Jamil deixa mulher e filhos.