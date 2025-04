Aluno de 12 anos é ameaçado de morte por homem na porta de escola

Um menino de apenas 12 anos foi vítima de uma ameaça de morte em frente à Escola Estadual "Hélio Palermo", localizada na zona oeste de Franca. O caso, que gerou grande preocupação e revolta na comunidade escolar, ocorreu na última sexta-feira, 11, no horário da saída dos alunos.

Segundo relato do irmão, o menino estava deixando o colégio com sua bicicleta quando foi abordado por um homem, que passou a proferir ameaças extremamente violentas. "'Vou te pendurar no poste, colocar suas tripas pra fora e ver você secar’”, relatou o irmão da vítima por meio de mensagens encaminhadas à reportagem.

“Isso não é coisa que se diz pra uma criança!”, desabafou, ressaltando o trauma vivido pelo garoto após a abordagem. Ainda de acordo com a família, essa foi a primeira vez que o homem ameaçou a criança. O autor da ameaça não teria qualquer vínculo familiar com o menino, o que levanta ainda mais preocupações sobre a segurança no entorno da escola.