Grupo realiza torneio de beach tennis em prol do menino Léo

"Foi então que uma aluna minha sugeriu fazer um torneio no fim de semana, onde todos os participantes pagariam uma inscrição e toda a arrecadação seria destinada para a causa", explicou Guilherme.

Ele abraçou imediatamente a sugestão e, com o apoio de todos, transformou o evento em uma grande mobilização. Gui, como é conhecido, que celebraria seu aniversário no dia 4 de abril, viu a oportunidade de alavancar ainda mais a ação. "Com a popularidade que eu tenho aqui no clube, pensei: 'Por que não usar essa data para ajudar?' Então sugeri: 'Que tal fazer o torneio no fim de semana do meu aniversário?'" E assim, o evento ganhou ainda mais força.

A adesão foi rápida. "Estamos (há uma semana) com mais de 20 inscrições, tanto no masculino quanto no feminino, e a ideia é que não haja limite. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais arrecadamos", destacou. Além disso, a arrecadação não se limita às inscrições. "Estamos aceitando doações de qualquer valor e buscando apoio até fora do clube", afirmou, demonstrando o empenho coletivo para ajudar Léo.