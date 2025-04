Franca: Parada cardíaca após infecção dentária deixa jovem em UTI

Sem melhora e com dores intensas, ele conseguiu uma consulta na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Santa Clara. A dentista constatou uma inflamação grave e receitou novos medicamentos, orientando-o a iniciar o tratamento assim que chegasse em casa.

Segundo a sua mulher, Larissa Almeida, de 28 anos, grávida de sete meses e mãe de dois filhos pequenos, Paulo procurou atendimento médico pela primeira vez em 30 de março na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu medicação para dor. No dia seguinte, 31 de março, com o agravamento dos sintomas, ele buscou auxílio odontológico, mas foi atendido rapidamente e apenas orientado a tomar dipirona.

Horas depois da ingestão dos remédios, o jovem começou a apresentar sinais de inchaço no rosto e na garganta, o que evoluiu rapidamente para uma situação crítica. Levado de volta à UPA do Jardim Aeroporto, ele sofreu uma parada respiratória e foi intubado às pressas. Em seguida, foi transferido para a Santa Casa, onde a infecção dentária foi controlada com a extração do dente.

Apesar do controle da infecção e da estabilização do quadro infeccioso, o jovem permanece em estado grave. De acordo com informações da família, ele ficou cerca de 15 minutos sem oxigenação adequada, o que causou lesão cerebral hipóxica, considerada irreversível pelos médicos. A parte afetada do cérebro é responsável por funções vitais como coordenação motora, fala e consciência.

"Ele é nosso pilar. Estou desesperada, mas tenho fé em Deus que ele vai sair dessa. Peço que todos incluam Paulo em suas orações, independentemente da crença. Toda oração é bem-vinda", desabafou a esposa em mensagem enviada à redação. "Preciso dele, não só por mim, mas pelos nossos filhos. Ele é tudo para nós", completou.