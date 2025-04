Churrasco de Fernando e Sorocaba em Franca é cancelado

Para aqueles que adquiriram ingressos via PIX ou cartão de crédito/débito, o estorno será feito automaticamente até a data mencionada. Já os consumidores que compraram ingressos em dinheiro, em pontos de venda físicos, devem retornar ao local da compra até o fim do mês com os ingressos para receber o reembolso.

A organização lamentou o cancelamento e agradeceu a compreensão do público. “Esperamos vê-los em uma próxima edição do Churrasco On Fire”, finaliza o comunicado, assinado pela equipe do evento.

No site de venda do evento, ainda neste domingo, 6, as vendas já não estavam disponíveis.