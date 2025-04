3 escolas de Franca são aprovadas para o modelo cívico-militar

De acordo com o balanço oficial, 70 escolas em todo o Estado foram aprovadas pela comunidade escolar para integrar o programa a partir do segundo semestre de 2025. Outras cinco escolas foram reprovadas, enquanto sete unidades não registraram votos. Além disso, 220 escolas participantes não atingiram o quórum mínimo necessário para aprovação ou reprovação.

A consulta pública é uma etapa obrigatória para a adesão das unidades ao modelo cívico-militar, que propõe uma gestão compartilhada entre profissionais da educação e militares da reserva. Confira a lista com todas as escolas clicando aqui.

2ª e 3ª rodadas de votação

A segunda rodada acontece via SED (Secretaria Escolar Digital) desde essa segunda-feira, 7, e esta quarta-feira, 9. Caso haja a necessidade de uma terceira votação, o período previsto no calendário é de 15 a 17 de abril. O resultado final será divulgado em 25 de abril. As etapas do processo e a lista de escolas estão publicadas na edição de 28 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.

Quem pode votar