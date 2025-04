Morador é multado em R$ 1 mil por aves silvestres em cativeiro

As aves não possuíam anilhas de identificação, indicando a ausência de licença ou autorização do órgão ambiental competente.

O morador recebeu uma multa de R$ 1 mil. As duas aves, juntamente com as gaiolas e um alçapão usados no cativeiro, foram apreendidas. Após avaliação técnica, os animais foram devolvidos à natureza. Já os materiais utilizados no cativeiro foram destruídos.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, além da infração administrativa, o responsável pode responder criminalmente por crimes contra o meio ambiente. O caso será encaminhado à Justiça.