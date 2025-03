S. Casa de Patrocínio diz que Francieli chegou morta ao hospital

A morte de Francieli Souza Lima, de 28 anos, no último dia 8, segue um mistério tanto para a sua família quanto para as autoridades de Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca. Sua mãe, Rosária Santos de Souza, busca desesperadamente entender o que aconteceu com a filha e por que não foi notificada de seu falecimento, descobrindo a tragédia apenas na segunda-feira, 9, quando foi fazer um exame no hospital. Agora, novas informações começam a surgir, e podem ajudar a esclarecer os acontecimentos que envolveram a morte de Francieli no domingo.

De acordo com a Santa Casa Municipal de Patrocínio Paulista, Francieli foi levada à unidade às 11h16 do domingo, acompanhada do marido. Segundo nota do hospital, ela relatava sintomas de ansiedade após o uso de substâncias entorpecentes. Durante o atendimento, não foram detectados sinais alarmantes, e após uma avaliação clínica, a jovem foi liberada.