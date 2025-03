Etanol cai e beira R$ 4: sindicato vê queda por 'fraco movimento'

Etanol por R$ 3,99 ou R$ 4,11? O preço do combustível caiu nesta quarta-feira, 19, em Franca. Segundo o Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo), a redução se deve a promoções relâmpago em postos da cidade.

No levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), realizado entre os dias 9 e 15 de março, o preço médio do etanol estava em R$ 4,57, o da gasolina comum em R$ 6,57 e o do diesel em R$ 6,27.

Na tarde desta quarta-feira, 19, dois postos de combustíveis registraram preços bem abaixo dos apontados na pesquisa.