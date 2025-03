Morto em queda de muro em Franca é um homem de 39 anos

A madrugada desta quinta-feira, 20, foi marcada por uma tragédia na Vila Formosa, em Franca. Marcelo Luís Rodrigues da Silva, de 39 anos, mais conhecido como "Marcelão", foi encontrado sem vida sob os escombros do muro que desabou sobre sua barraca improvisada, onde morava há cerca de oito meses com seu fiel companheiro, um cachorro.

O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã em um terreno na rua Francisco Deocliciano Ribeiro, quando vizinhos ouviram um estrondo seguido de gritos de socorro. Euripa Aparecida Silva, aposentada de 65 anos, que mora ao lado do terreno, conta que acordou assustada com o barulho. “Saí no portão e olhei para o terreno, mas não vi nada. Gritei: “Oi, alguém tá aí?”, mas ninguém respondeu, então voltei para casa”, relatou a idosa, emocionada.

A cena trágica só foi descoberta duas horas depois, por volta das 6h, quando a filha de Euripa saiu de casa e notou que o muro estava parcialmente destruído. Ao se aproximar, chamou: "Marcelão! Marcelão!". O cachorro estava ali, inquieto, mas seu dono não respondia. Com o coração acelerado, ela entrou na barraca e se deparou com uma visão chocante: Marcelão estava sob uma grande parte do muro. Sem sinais de vida.

Em pânico, correu para avisar a mãe e pediu que uma de suas irmãs ligasse imediatamente para o Corpo de Bombeiros.

A notícia da tragédia se espalhou rapidamente, e os vizinhos que conheciam Marcelão entraram em desespero. Ana Clara Lopes, de 22 anos, que mora perto do terreno, lamentou a perda. “Ele nunca fez mal a ninguém. Era quietinho, respeitador. Nunca deu trabalho para ninguém”.

A solidão e a lealdade marcaram os momentos finais dessa história. O cachorro de Marcelão permaneceu ao lado da barraca o tempo todo, mesmo após a retirada do corpo. A cena comoveu ainda mais os moradores.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local para retirar os escombros e encontrar algum documento que confirmasse a identidade do homem. Além disso, os próprios vizinhos reconheceram o corpo, colocando fim a qualquer dúvida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao local e confirmou a morte.

A funerária foi acionada e levou o corpo de Marcelão. Enquanto isso, seu fiel companheiro permaneceu imóvel, esperando um dono que nunca mais voltará.

Os vizinhos ainda acrescentaram que a vítima tem família na cidade e tentariam o contato com eles para informar o ocorrido e pedir para que busquem o animal.