Modernização de usina hidrelétrica na região custará meio bilhão

A modernização da Usina Hidrelétrica de Jaguara, localizada na divisa entre Rifaina e Sacramento (MG), segue em andamento. O projeto prevê a substituição das quatro unidades geradoras por novas turbinas do modelo Francis com um investimento de R$ 500 milhões.

Uma das etapas recentes foi a conclusão do ensaio de modelo reduzido, no qual uma turbina em escala 17 vezes menor foi testada para avaliar seu desempenho. Os testes foram conduzidos e simularam as condições reais de operação da usina. Com os resultados obtidos, agora acontece a fabricação das turbinas em tamanho real, que serão instaladas progressivamente nas unidades geradoras.

Intervenções devem garantir maior eficiência e segurança

A modernização da UHE Jaguara teve início em julho de 2023 e está prevista para ser concluída em 2029. A usina, em operação desde 1971, foi adquirida pela Engie Brasil Energia em 2017, durante um leilão promovido pelo Governo Federal.

Os trabalhos incluem um levantamento técnico detalhado das condições atuais da usina e, posteriormente, a parada escalonada das unidades geradoras para a substituição dos equipamentos. Embora a potência instalada de 424 MW seja mantida, a expectativa é de ganhos em rendimento e confiabilidade, além da possibilidade de uma capacidade operacional temporária em sobrepotência de 105% da potência nominal.

De acordo com Rogério Suematsu, gerente da Usina Hidrelétrica de Jaguara, a modernização busca garantir a continuidade da operação da usina de forma mais segura e eficiente."As atualizações vão estender a vida útil da usina e reforçar sua confiabilidade, reduzindo riscos operacionais e evitando falhas que possam comprometer a geração de energia”, afirma Suematsu.