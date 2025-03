Homicídio no Jardim Primavera: júri decide pela absolvição do réu

O homicídio de Alisson ocorreu na presença do filho do casal, que estava a caminho da escola. Amanda foi baleada na barriga, mas sobreviveu. Alisson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Justiça absolveu Cristofer Batista, de 24 anos, no julgamento realizado nesta quinta-feira, 20, no Fórum de Franca . O tribunal do júri, composto por sete jurados, chegou ao veredicto de absolvição por maioria de votos, encerrando a sessão por volta das 12h30.

Durante o julgamento, a defesa do réu argumentou que Cristofer era vítima de perseguição e que, no dia do crime, agiu em legítima defesa. Os advogados sustentaram que as provas apresentadas demonstraram que nunca houve o delito de assédio, que teria sido o estopim da desavença entre as partes. Com base nesses argumentos, os jurados decidiram pela absolvição do acusado.

A família de Alisson Daniel Penha informou que pretende recorrer da decisão judicial, alegando que a Justiça falhou ao absolver Cristofer.

"O julgamento de hoje foi complexo, porém os jurados deram o veredicto de absolvição baseados nas provas apresentadas pelos advogados de defesa, que conseguiram demonstrar em plenário que nunca houve o delito de assédio (o qual inicialmente gerou a desavença entre as partes), bem como que o acusado sofria injusta perseguição e, no dia dos fatos, atuou em legítima defesa", afirmou a advogada de Cristofer, Kellen Alves.