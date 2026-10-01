Após seis dias de internação, morreu na manhã desta quinta-feira (1º) a terceira vítima do grave acidente ocorrido na noite do dia 24, na estrada vicinal Roberto Kassim, que liga Avaí a Reginópolis, na zona rural do município (70 quilômetros de Bauru). A colisão já havia provocado a morte de um homem de 57 anos e do filho dele, de 13 anos.

Suéllen Camile de Oliveira Santos, de 34 anos, estava internada em Bauru e não resistiu aos graves ferimentos. Ela estava em um Creta com outras três pessoas, entre elas a mãe, que segue internada em Bauru se recuperando de uma fratura provocada pelo acidente, quando houve a colisão frontal com um Fiat Uno. As outras duas vítimas já receberam alta.

Suéllen e a mãe mantêm uma pizzaria em Reginópolis e estavam saindo de férias quando ocorreu o acidente. O velório será realizado na funerária Renascer, a partir das 19h. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira (2), no cemitério municipal de Reginópolis.