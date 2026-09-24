Reginópolis - Uma colisão envolvendo dois veículos, ocorrida no início da noite desta quinta-feira (24), na estrada vicinal Roberto Kassim, que liga Avaí à Reginópolis, na zona rural de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), resultou na morte de um homem de 57 anos e do filho dele, de 13 anos, e em ferimentos graves em outras quatro pessoas, uma delas um policial militar. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, o acidente foi registrado no km 3, nas proximidades da Penitenciária de Reginópolis. Em circunstâncias a serem esclarecidas, um Hyundai Creta e um Ford Fiesta bateram e pai e filho, que estavam no Fiesta, não resistiram e tiveram os óbitos constatados no local.

No outro veículo, onde estava um policial militar e familiares, quatro pessoas foram socorridas em estado grave, duas com politraumatismos, e encaminhadas ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Pirajuí e ao PS da Santa Casa de Iacanga. O JCNET/Sampi acompanha o caso e essa matéria poderá ser atualizada.