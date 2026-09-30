Um homem de 58 anos foi preso em flagrante por policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores, na manhã desta quarta-feira (30), em Bauru, suspeito de furtar peças de metal de hidrantes de uma instituição de ensino enquanto o filho recebia atendimento no local na área da saúde. O comprador dos materiais, de 45 anos, também foi preso.

Segundo o registro policial, a PM foi acionada por uma testemunha, que viu quando o homem retirou ponteiras metálicas de mangueiras de hidrantes. Após diligências, ele foi localizado e confessou a prática do crime, informando que havia vendido os objetos em um estabelecimento de reciclagem na Vila São Paulo com objetivo de conseguir dinheiro para abastecer o carro.

Na sequência, as equipes deslocaram-se até o local indicado, onde localizaram os materiais furtados e identificaram o responsável pela compra. Os dois homens foram conduzidos ao plantão policial e autuados em flagrante pela Polícia Civil, respectivamente, pelos crimes de furto e receptação. Eles permaneceram à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.