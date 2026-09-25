Pai e filho que morreram em um grave acidente envolvendo dois veículos, ocorrido no início da noite desta quinta-feira (24), na estrada vicinal Roberto Kassim, que liga Avaí a Reginópolis, na zona rural de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), foram identificados. As vítimas moravam em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru).

Trata-se de José Marcos Ramos, de 57 anos, e seu filho, Marcos Guilherme de Souza Ramos, de 13 anos. Ambos estão sendo velados em Pirajuí, e o sepultamento está marcado para as 16h30 desta sexta-feira (25), no Cemitério Municipal.

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