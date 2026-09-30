Jaú - Um vídeo gravado por trabalhadores de uma obra em Jaú (47 quilômetros de Bauru) registrou o momento em que o carro do policial militar Leonardo Alencar deixa a avenida Lauro Fraschetti, entre o Jardim Juliana e Residencial Cidade Alta, na manhã desta quarta-feira (30), logo após a ex-companheira dele, Gabriela Martins da Silva, de 32 anos, ser executada a tiros dentro de outro veículo. Uma amiga dela também foi atingida e conduzida à Santa Casa da cidade para atendimento médico.

Na gravação, é possível ver que o carro onde estavam as vítimas foi "fechado" pelo veículo do suspeito. Após os disparos, o atirador foge e a amiga de Gabriela sai do automóvel pedindo socorro. A reportagem apurou que a mulher morta a tiros tinha medida protetiva que impedia o ex de se aproximar dela. O óbito dela foi constatado no local.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policial militar foi preso em flagrante após se entregar na sede da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 27.º BPM/I de Jaú e admitir ser o autor dos disparos que mataram sua ex-companheira e feriram a amiga dela.