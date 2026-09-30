Jaú - Um vídeo gravado por trabalhadores de uma obra em Jaú (47 quilômetros de Bauru) registrou o momento em que o carro do policial militar Leonardo Alencar deixa a avenida Lauro Fraschetti, entre o Jardim Juliana e Residencial Cidade Alta, na manhã desta quarta-feira (30), logo após a ex-companheira dele, Gabriela Martins da Silva, de 32 anos, ser executada a tiros dentro de outro veículo. Uma amiga dela também foi atingida e conduzida à Santa Casa da cidade para atendimento médico.
Na gravação, é possível ver que o carro onde estavam as vítimas foi "fechado" pelo veículo do suspeito. Após os disparos, o atirador foge e a amiga de Gabriela sai do automóvel pedindo socorro. A reportagem apurou que a mulher morta a tiros tinha medida protetiva que impedia o ex de se aproximar dela. O óbito dela foi constatado no local.
De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policial militar foi preso em flagrante após se entregar na sede da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 27.º BPM/I de Jaú e admitir ser o autor dos disparos que mataram sua ex-companheira e feriram a amiga dela.
"Ele foi conduzido à Delegacia de Investigação Geral da cidade, que investiga o caso. A arma utilizada foi apreendida e encaminhada à perícia", informou a SSP. "A Polícia Militar abriu procedimento administrativo e vai instaurar Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta do policial. Ele será transferido ao presídio militar Romão Gomes, onde aguardará a audiência de custódia".
A reportagem questionou a pasta sobre a quantidade de tiros que atingiram as vítimas e o estado de saúde da mulher que foi socorrida, mas não obteve resposta. O caso será investigado pela Polícia Civil.
A defesa do policial militar, representada pela advogada Joice Vanessa dos Santos, da JV Advocacia Militar, informou que está acompanhando o caso e prestando o devido auxílio perante as autoridades competentes. "Diante do estágio inicial das apurações, qualquer manifestação aprofundada sobre a dinâmica ou justificativas dos fatos é precoce", declarou em nota.
"Os esclarecimentos necessários e a motivação do ocorrido serão formalmente apresentados no decorrer da investigação criminal, no fórum adequado, e com o devido respeito ao contraditório. A JV Advocacia Militar e a defesa técnica permanecem à disposição dos veículos de imprensa para eventuais esclarecimentos formais", complementou.
O corpo de Gabriela Martins da Silva, que deixa familiares e um filho, está sendo velado na Sala 2 do Memorial Oswaldo Izatto, na rua Rangel Pestana, 850, no Centro de Jaú, em frente à Funerária Jauense. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (1), às 16h30, no Cemitério Municipal João do Rego, no Distrito de Potunduva.