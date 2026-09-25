Reginópolis - José Marcos Ramos, de 57 anos, uma das vítimas fatais do acidente ocorrido nesta quinta-feira (24) na estrada vicinal Roberto Kassim, que liga Avaí a Reginópolis, na zona rural de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), havia perdido o irmão há exatos 11 meses, também em um acidente. No dia 24 de outubro de 2025, Adilson Ramos, de 59 anos, também morador de Pirajuí, conhecido carinhosamente como “Negão”, estava a trabalho, realizando o descarregamento de combustível, quando foi atingido pelo próprio caminhão.
Conforme o JCNET divulgou na época, ele havia estacionado o veículo e, ao tentar destravar o sistema de freio (maneco), na parte traseira da carreta, o caminhão começou a se mover. Ao perceber que o veículo estava descendo, o motorista tentou impedir que ele se deslocasse, mas acabou caindo em frente às rodas. Ele foi atingido na cabeça e morreu no local.
Outras vítimas
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, uma colisão envolvendo dois veículos, ocorrida no início da noite desta quinta-feira (24), na estrada vicinal Roberto Kassim, que liga Avaí à Reginópolis, na zona rural de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), resultou na morte de José Marcos Ramos e do filho dele, Marcos Guilherme de Souza Ramos, de 13 anos. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos graves, uma delas um policial militar.
Segundo o registro policial, o acidente foi registrado no km 3, nas proximidades da Penitenciária de Reginópolis. Em circunstâncias a serem esclarecidas, um Hyundai Creta e um Ford Fiesta bateram e pai e filho, que estavam no Fiesta, não resistiram e tiveram os óbitos constatados no local.
No outro veículo, onde estava um policial militar, que completa 45 anos nesta sexta-feira, e familiares, quatro pessoas foram socorridas em estado grave, duas com politraumatismos, e encaminhadas a hospitais da região. Posteriormente, todos foram transferidos para o Hospital de Base (HB) de Bauru.
Os corpos de pai e filho que morreram na colisão foram sepultado às 16h30 desta sexta-feira (25), no Cemitério Municipal de Pirajuí, município onde eles moravam.