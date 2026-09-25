Reginópolis - José Marcos Ramos, de 57 anos, uma das vítimas fatais do acidente ocorrido nesta quinta-feira (24) na estrada vicinal Roberto Kassim, que liga Avaí a Reginópolis, na zona rural de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), havia perdido o irmão há exatos 11 meses, também em um acidente. No dia 24 de outubro de 2025, Adilson Ramos, de 59 anos, também morador de Pirajuí, conhecido carinhosamente como “Negão”, estava a trabalho, realizando o descarregamento de combustível, quando foi atingido pelo próprio caminhão.

Conforme o JCNET divulgou na época, ele havia estacionado o veículo e, ao tentar destravar o sistema de freio (maneco), na parte traseira da carreta, o caminhão começou a se mover. Ao perceber que o veículo estava descendo, o motorista tentou impedir que ele se deslocasse, mas acabou caindo em frente às rodas. Ele foi atingido na cabeça e morreu no local.

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