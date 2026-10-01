A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), apresentou nesta quarta-feira (30) sua defesa prévia na Comissão Processante (CP) instaurada pela Câmara Municipal para apurar três supostas infrações político-administrativas relacionadas ao processo de concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (lixo) e à operação Cavalo de Troia, do Gaeco, que resultou em prisões e ações judiciais contra secretários de governo, entre outros. Em peça de 77 páginas, a defesa, assinada pelo advogado Jeferson Machado, sustenta que não existe demonstração de conduta pessoal da prefeita capaz de justificar a continuidade do processo e pede o arquivamento da denúncia.

A Comissão Processante é presidida pelo vereador Miltinho Sardin (PSD), tem Júnior Lokadora (Podemos) como relator e Arnaldo Ribeiro (Avante) como membro. A denúncia foi apresentada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo) em 14 de setembro e recebida pelo plenário da Câmara Municipal.

A defesa divide a acusação em três pontos, correspondentes aos incisos III, VII e VIII do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. O primeiro trata de suposto desatendimento a pedido de informações da Câmara; o segundo, de eventual omissão no cumprimento de deveres legais de governança, gestão de riscos e controles; e o terceiro, de possível omissão ou negligência na defesa dos bens, rendas, direitos e interesses do município.