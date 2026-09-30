Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite desta terça-feira (29), em Bauru, durante uma operação que resultou na apreensão de 87 frascos de medicamentos contendo tirzepatida.

A ação foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Bauru, que já apuravam informações sobre a circulação irregular dos medicamentos. Durante as investigações, os policiais receberam informações de que uma quantidade expressiva dos produtos seria transportada para um estabelecimento comercial no Jardim Marambá. Com os dados reunidos, os agentes passaram a monitorar o deslocamento do investigado e localizaram o veículo utilizado por ele na avenida Cruzeiro do Sul. Durante a abordagem os policiais encontraram, dentro de embalagens armazenadas no porta-malas, diversos frascos de medicamentos de diferentes marcas que continham o princípio ativo tirzepatida.

Ao todo, 87 unidades foram apreendidas e encaminhadas para as providências legais. O suspeito foi levado à unidade policial juntamente com os produtos, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pela prática, em tese, de crime contra a saúde pública.