O corpo do aposentado Cássio de Moraes, morador de Avaí, cidade localizada a 39 quilômetros de Bauru, de 65 anos, que estava desaparecido havia 57 dias, desde 5 de junho, foi localizado na manhã desta sexta-feira (31), no rio Batalha.

Conforme o JC/JCNET divulgou na época, Cássio foi visto pela última vez na Rua Doutor Osvaldo Cruz, próxima a um campo de futebol. Desde então, familiares realizaram buscas na região e chegaram a pedir ajuda por meio das redes sociais. No dia 8 de junho, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, além de equipes do Corpo de Bombeiros e do Canil, realizou buscas em áreas de mata, mas a operação não obteve sucesso.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica estiveram no local para atender a ocorrência.