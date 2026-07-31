O jovem de 18 anos que roubou, na tarde desta quinta-feira (30), uma loja de celulares e acessórios localizada na avenida Getúlio Vargas, na zona Sul de Bauru, inclusive efetuando três disparos e deixando as pessoas no local com medo de morrer, foi preso pela Polícia Militar no fim da noite, sete horas após cometer o crime. No total, foram roubados três iPhones, avaliados em R$ 11 mil, e R$ 40 em dinheiro.

O ladrão, em razão da idade, não tinha ficha criminal, segundo apurou o JCNET, e é considerado réu primário. Ainda assim, responderá por roubo, pelos disparos efetuados e também por porte ilegal de arma de fogo. Esses crimes, caso ele não seja solto pela Justiça brasileira, resultam em pena de seis a 16 anos de prisão (contexto fático do Direito). O primo dele, de 28 anos, que não participou diretamente do assalto, mas vendeu alguns dos celulares levados, responderá por receptação, frisou a Polícia Militar.

Segundo informações do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, após o roubo, ocorrido por volta das 16h20, as equipes realizaram inúmeras diligências para localizar o autor, incluindo a verificação de imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais e o levantamento de informações com pessoas que pudessem contribuir com as investigações.