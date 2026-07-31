O jovem de 18 anos que roubou, na tarde desta quinta-feira (30), uma loja de celulares e acessórios localizada na avenida Getúlio Vargas, na zona Sul de Bauru, inclusive efetuando três disparos e deixando as pessoas no local com medo de morrer, foi preso pela Polícia Militar no fim da noite, sete horas após cometer o crime. No total, foram roubados três iPhones, avaliados em R$ 11 mil, e R$ 40 em dinheiro.
O ladrão, em razão da idade, não tinha ficha criminal, segundo apurou o JCNET, e é considerado réu primário. Ainda assim, responderá por roubo, pelos disparos efetuados e também por porte ilegal de arma de fogo. Esses crimes, caso ele não seja solto pela Justiça brasileira, resultam em pena de seis a 16 anos de prisão (contexto fático do Direito). O primo dele, de 28 anos, que não participou diretamente do assalto, mas vendeu alguns dos celulares levados, responderá por receptação, frisou a Polícia Militar.
Segundo informações do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, após o roubo, ocorrido por volta das 16h20, as equipes realizaram inúmeras diligências para localizar o autor, incluindo a verificação de imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais e o levantamento de informações com pessoas que pudessem contribuir com as investigações.
Posteriormente, por volta das 23h30, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu uma denúncia, por meio do telefone de emergência 190, de que indivíduos ocupando um veículo preto estariam efetuando disparos de arma de fogo na avenida Marcos de Paula Raphael. Imediatamente, os policiais intensificaram o patrulhamento e iniciaram diligências para identificar o automóvel e os seus ocupantes.
Com o auxílio de informações fornecidas por moradores, os policiais identificaram um Hyundai HB20 preto possivelmente relacionado aos disparos. As equipes prosseguiram com as diligências e chegaram ao endereço vinculado ao veículo. Durante as averiguações, um policial militar reconheceu uma motocicleta e um capacete com características semelhantes às dos objetos utilizados no roubo ocorrido na avenida Getúlio Vargas.
Diante dessas informações, os policiais deram continuidade às diligências e localizaram o suspeito trabalhando em um estabelecimento comercial no bairro Vila São Paulo. Também foi encontrada a motocicleta utilizada no crime. Durante a abordagem ao ladrão de 18 anos, os policiais descobriram onde estava escondida a arma empregada no roubo, uma pistola Smith & Wesson de calibre 9 milímetros, acompanhada de um carregador com seis munições intactas. Também foram recuperados dois aparelhos celulares subtraídos do estabelecimento.
Em outro endereço, os policiais abordaram o primo do autor e a namorada dele. No local, foram encontrados mais dois aparelhos celulares roubados, porções de maconha, substâncias com características de dry, sete comprimidos semelhantes a ecstasy, uma balança de precisão, embalagens do tipo ziplock e um caderno contendo anotações relacionadas à possível comercialização de drogas.
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