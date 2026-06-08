09 de junho de 2026
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“ONDE ESTÁ CÁSSIO?”

Idoso está desaparecido há 3 dias na região de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cássio de Moraes, de 65 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira de manhã, perto de um campo de futebol em Avaí
Cássio de Moraes, de 65 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira de manhã, perto de um campo de futebol em Avaí

Um morador de Avaí (39 quilômetros de Bauru), de 65 anos, está desaparecido desde o período da manhã da última sexta-feira (5), quando foi visto pela última vez na rua Doutor Osvaldo Cruz, situada próxima a um campo de futebol. Desde então, familiares do aposentado fazem buscas presenciais naquela região e solicitam ajuda nas redes sociais.

Os parentes registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento no sábado (6), depois de procurá-lo em todas as áreas que ele costumava frequentar, inclusive unidades de saúde. Ele saiu de casa sem celular e documentos pessoais. A Polícia Civil apura o caso.

Nesta segunda-feira (8), o helicóptero Águia da PM, além de equipes do Corpo de Bombeiros e do Canil, realizaram buscas em áreas de mata, sem sucesso. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Cássio pode telefonar para o número 190 da Polícia Militar.

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