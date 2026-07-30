Um aposentado de 74 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (30), após passar mal na rua Rafael Pereira Martini, no Jardim Redentor, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o filho contou à Polícia Militar (PM) que o pai tinha problemas cardíacos e passava por tratamento médico.
O fato ocorreu por volta das 9h20. Conforme o registro policial, o idoso sofreu um mal súbito na via pública e foi socorrido por populares.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local parou e tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.