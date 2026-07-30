30 de julho de 2026
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NO JARDIM REDENTOR

Aposentado morre após passar mal em via pública em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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JC Imagens
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local parou e tentou reanimar o idoso, mas sem sucesso
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local parou e tentou reanimar o idoso, mas sem sucesso

Um aposentado de 74 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (30), após passar mal na rua Rafael Pereira Martini, no Jardim Redentor, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o filho contou à Polícia Militar (PM) que o pai tinha problemas cardíacos e passava por tratamento médico.

O fato ocorreu por volta das 9h20. Conforme o registro policial, o idoso sofreu um mal súbito na via pública e foi socorrido por populares.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local parou e tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.

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