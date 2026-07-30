30 de julho de 2026
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TRECHO URBANO

Carro pega fogo após colisão na Rondon, em Bauru; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/redes sociais
Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido
Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido

Um automóvel pegou fogo, na noite desta quinta-feira (30), após colidir na traseira de um caminhão no quilômetro 340 mais 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da Unisagrado, sentido Capital, em Bauru.

As chamas e a fumaça chamaram a atenção de quem passava pelo trecho, que chegou a registrar lentidão no trânsito. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram o incêndio.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a pista já foi liberada e, no momento, não há registro de congestionamento na via. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

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