Um automóvel pegou fogo, na noite desta quinta-feira (30), após colidir na traseira de um caminhão no quilômetro 340 mais 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da Unisagrado, sentido Capital, em Bauru.

As chamas e a fumaça chamaram a atenção de quem passava pelo trecho, que chegou a registrar lentidão no trânsito. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram o incêndio.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a pista já foi liberada e, no momento, não há registro de congestionamento na via. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.