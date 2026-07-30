Na tarde desta quinta-feira (30), um homem armado roubou uma loja de aparelhos celulares e acessórios localizada na avenida Getúlio Vargas, zona sul de Bauru. Durante a ação, que durou cerca de dois minutos, ele atirou três vezes e chegou a apontar a arma na direção de uma das vítimas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido identificado.
O assalto foi registrado por câmeras de segurança. Às 16h23, o homem parou uma moto de pequeno porte em frente ao estabelecimento, desembarcou e entrou no local. Após sacar a arma de fogo, entregou a um funcionário uma mochila para que colocasse os celulares.
Enquanto aguardava, o criminoso efetuou três disparos para o alto e chegou a apontar a arma na direção de uma mulher que estava na loja. Às 16h25, embarcou na moto, que estava sem placas, e fugiu pela avenida. O total de aparelhos roubados ainda não foi contabilizado.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e faz buscas para tentar localizar o autor do roubo. Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no comércio e o caso será registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru para que a Polícia Civil inicie as investigações.