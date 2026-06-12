12 de junho de 2026
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MISTÉRIO CONTINUA

Desaparecimento de idoso completa uma semana sem respostas

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cássio de Moraes, de 65 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira de manhã, perto de um campo de futebol em Avaí
Cássio de Moraes, de 65 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira de manhã, perto de um campo de futebol em Avaí

A aflição da família de Cássio de Moraes só aumenta com o passar dos dias. Morador de Avaí (a 39 quilômetros de Bauru), o aposentado de 65 anos está desaparecido há uma semana. Desde a manhã da última sexta-feira (5), quando foi visto pela última vez nas proximidades de um campo de futebol, na rua Doutor Osvaldo Cruz, não há qualquer pista concreta sobre seu paradeiro. Cássio trabalhou por muitos anos na Prefeitura de Avaí antes de se aposentar. Desde o desaparecimento, familiares realizam buscas por conta própria na região onde ele foi visto pela última vez e utilizam as redes sociais para pedir ajuda da população.

O boletim de ocorrência foi registrado no sábado (6), após parentes percorrerem todos os locais que ele costumava frequentar, incluindo unidades de saúde. Segundo a família, o aposentado saiu de casa sem celular e sem documentos pessoais. O caso é investigado pela Polícia Civil, que já analisou imagens de câmeras de segurança, mas não encontrou nada sobre ele até o momento.

Na segunda-feira (8), equipes do Helicóptero Águia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Canil realizaram buscas em áreas de mata, mas nenhuma pista foi encontrada. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Cássio de Moraes deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.

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