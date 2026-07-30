Três homens ameaçaram um vigia, quebraram a porta de vidro e invadiram uma concessionária de motos de luxo, na madrugada desta quinta-feira (30), na Vila Regina, em Bauru, para levar veículos e os objetos que conseguissem carregar. No entanto, o assalto foi frustrado primeiramente pelo próprio trabalhador e, depois, pelos policiais militares da 1.ª Companhia, que prenderam o trio durante a fuga.

Segundo informações apuradas com a 1.ª Companhia e também com base no sistema de videomonitoramento da loja, os três homens foram até o estabelecimento que representa a marca Kawasaki, situado na quadra 2 da avenida Adolpho Miraglia, e fizeram contato com o vigia, sob a desculpa de pedir água. Foi nesse momento que empunharam uma arma de fogo, que mais tarde seria descoberta como um simulacro, e ameaçaram o trabalhador. Ele conseguiu correr para dentro do estabelecimento, se colocar em local seguro e acionar a PM. O fato deve ter provocado desespero nos ladrões, que tentaram ligar uma das motos que estava no setor de mecânica. Eles tiveram êxito, mas se atrapalharam e encontraram dificuldade para retirar o veículo do local. A motocicleta, que não foi levada, tem preço de venda de aproximadamente R$ 100 mil.

Ainda de acordo com o apurado pelo JCNET, supostamente com pressa por saber que a Polícia Militar chegaria a qualquer momento, eles pegaram dois capacetes importados, cada um avaliado em cerca de R$ 2 mil, duas baterias de motocicleta e fugiram em direção ao Jardim Nicéia. Os policiais fizeram um cerco, encontraram o trio e efetuaram a prisão. Todos os suspeitos têm antecedentes criminais e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça mais uma vez. Os objetos foram apreendidos e devolvidos à loja.