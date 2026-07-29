Parece notícia repetida, mas não é! Pela segunda vez em uma semana, mais um ladrão com extensa ficha criminal por crimes cometidos contra vítimas bauruenses foi preso pela Polícia Militar fazendo o que sabe: invadir e furtar. Ele só não se especializou em escapar da PM e foi impedido de fugir novamente, mesmo escalando muros, telhados e tentando se esconder dos agentes de segurança em um armário. O fato, conforme já noticiou o JC/JCNET, aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (28), na quadra 17 da rua Virgílio Malta, no Jardim Estoril.

A PM informou que esta foi a 14.ª prisão do homem de 40 anos. A primeira ocorreu em 2004. Na semana passada, outro homem, de 39 anos, também foi preso após furto em uma relojoaria da cidade, totalizando, coincidentemente, o mesmo número de prisões no "currículo".

Duas perguntas são levantadas pelos munícipes da região central da cidade, devido à onda de crimes em 2026: quantas vezes a Justiça brasileira permitirá que um homem seja preso e solto pelos mesmos crimes? E quando esses dois serão soltos novamente? Segundo a PM, o ladrão preso no Jardim Estoril, nesta terça-feira, danificou grades de janelas e quase subtraiu uma série de itens que havia separado para levar. O indivíduo foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.