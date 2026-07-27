Valdirene de Paula Ferreira, mãe do ex-maratonista da ABDA Daniel Nascimento, conhecido como "Armero", está em busca de qualquer informação que possa levar à localização do filho, desaparecido há mais de 30 dias. Um boletim de ocorrência (BO) já foi registrado e o caso também será investigado pela Polícia Civil.
Daniel completa 28 anos nesta terça-feira (28). Em uma postagem feita nas redes sociais, a mãe conta que ele saiu de casa na noite do dia 19 de junho somente com uma mochila preta nas costas e, desde então, não retornou e nem fez mais contato.
"Estou desesperada. Estou fazendo de tudo para encontrar ele", desabafa Valdirene. O BO foi registrado na cidade de Paraguaçu Paulista, onde Daniel estava morando atualmente. Quem tiver informações sobre ele pode telefonar para o (18) 99605-4165.
Trajetória
O ex-maratonista Daniel Nascimento começou a praticar o esporte em sua cidade natal e, depois, alcançou projeção nacional e internacional quando integrou equipe da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), onde ficou entre 2018 e 2021.
Ele havia se tornado uma referência nacional da modalidade e, quando estava morando e treinando no Quênia, foi o primeiro brasileiro a conquistar a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, na maratona (42 quilômetros e 195 metros).
Em julho de 2024, positivou no doping surpresa, por fazer uso de conjunto de anabolizantes proibidos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), e ficou de fora da competição. Em maio de 2025, foi suspenso por cinco anos por doping.