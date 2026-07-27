Valdirene de Paula Ferreira, mãe do ex-maratonista da ABDA Daniel Nascimento, conhecido como "Armero", está em busca de qualquer informação que possa levar à localização do filho, desaparecido há mais de 30 dias. Um boletim de ocorrência (BO) já foi registrado e o caso também será investigado pela Polícia Civil.

Daniel completa 28 anos nesta terça-feira (28). Em uma postagem feita nas redes sociais, a mãe conta que ele saiu de casa na noite do dia 19 de junho somente com uma mochila preta nas costas e, desde então, não retornou e nem fez mais contato.

"Estou desesperada. Estou fazendo de tudo para encontrar ele", desabafa Valdirene. O BO foi registrado na cidade de Paraguaçu Paulista, onde Daniel estava morando atualmente. Quem tiver informações sobre ele pode telefonar para o (18) 99605-4165.

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