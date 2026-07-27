27 de julho de 2026
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SUMIU HÁ 39 DIAS

Mãe de Daniel Nascimento, ex-atleta da ABDA, procura pelo filho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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ABDA/Divulgação
Valdirene e o filho Daniel Nascimento, em 2021, no projeto ABDA Atletismo, em Bauru
Valdirene e o filho Daniel Nascimento, em 2021, no projeto ABDA Atletismo, em Bauru

Valdirene de Paula Ferreira, mãe do ex-maratonista da ABDA Daniel Nascimento, conhecido como "Armero", está em busca de qualquer informação que possa levar à localização do filho, desaparecido há mais de 30 dias. Um boletim de ocorrência (BO) já foi registrado e o caso também será investigado pela Polícia Civil.

Daniel completa 28 anos nesta terça-feira (28). Em uma postagem feita nas redes sociais, a mãe conta que ele saiu de casa na noite do dia 19 de junho somente com uma mochila preta nas costas e, desde então, não retornou e nem fez mais contato.

"Estou desesperada. Estou fazendo de tudo para encontrar ele", desabafa Valdirene. O BO foi registrado na cidade de Paraguaçu Paulista, onde Daniel estava morando atualmente. Quem tiver informações sobre ele pode telefonar para o (18) 99605-4165.

Trajetória

O ex-maratonista Daniel Nascimento começou a praticar o esporte em sua cidade natal e, depois, alcançou projeção nacional e internacional quando integrou equipe da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), onde ficou entre 2018 e 2021.

Ele havia se tornado uma referência nacional da modalidade e, quando estava morando e treinando no Quênia, foi o primeiro brasileiro a conquistar a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, na maratona (42 quilômetros e 195 metros).

Em julho de 2024, positivou no doping surpresa, por fazer uso de conjunto de anabolizantes proibidos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), e ficou de fora da competição. Em maio de 2025, foi suspenso por cinco anos por doping.

Daniel Nascimento competiu pela ABDA durante vários anos
Daniel Nascimento competiu pela ABDA durante vários anos
Maratonista teve início de carreira e projeção nacional pela ABDA, em Bauru
Maratonista teve início de carreira e projeção nacional pela ABDA, em Bauru

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