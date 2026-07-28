Um homem de 41 anos foi assassinado em via pública na noite desta segunda-feira (27), em Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), após sofrer cinco facadas, sendo quatro delas desferidas no peito e uma nas costas, na região cervical. Ele ainda estava vivo quando foi encontrado, todo ensanguentado, por um motociclista, por volta das 21h30, na rua Niterói, na Vila Contente, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo o registro policial, a vítima foi identificada como Cristiano Ferraz. Consta do boletim de ocorrência que guardas civis municipais, chamados ao local pelo motociclista, iniciaram de imediato os procedimentos de primeiros socorros com foco no controle de hemorragias. Visando preservar a vida de Cristiano, um dos agentes realizou manobras de contenção dos sangramentos, enquanto o outro acionou o serviço de emergência. Na UPA, a equipe médica realizou protocolos avançados de reanimação cardiorrespiratória e administração de medicamentos. Contudo, após aproximadamente trinta minutos de intervenção sem resposta clínica, foi constatada a morte de Cristiano.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), e a autoria do homicídio é investigada pela Polícia Civil.