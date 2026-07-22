Quantas vezes a Justiça brasileira consegue permitir que um homem seja preso e solto pelos mesmos crimes? Em Bauru, um homem de 39 anos, que passou as duas últimas décadas cometendo furtos e roubos, já tendo sido preso 12 vezes, invadiu e furtou diversos itens de valor em uma relojoaria situada na avenida Rodrigues Alves, no Centro de Bauru. O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22). Esta região tem registrado uma onda de crimes nos últimos meses, segundo queixas da população. Desta vez, além de todo o material subtraído ter sido recuperado pela Polícia Militar, o indivíduo foi impedido de fugir e preso pela 13.ª vez. E a pergunta que os comerciantes fazem é: ele será solto novamente?

Segundo a corporação, policiais militares do 4º Batalhão de Caçadores o prenderam em flagrante, o que pode dificultar que a Justiça brasileira volte a soltá-lo. A ação policial teve início após a proprietária acionar o telefone 190 ao identificar movimentação suspeita pelo sistema de monitoramento privado. As equipes realizaram o cerco ao estabelecimento e localizaram o criminoso ainda no interior da loja, com uma bolsa contendo diversos produtos já separados para serem levados.

Os objetos recuperados foram relógios, pulseiras, correntes, óculos e anéis. O material está avaliado em aproximadamente R$ 15 mil, segundo a comerciante. O autor acessou o estabelecimento após escalar o telhado e romper o forro de gesso. Agora com 13 passagens pela polícia, ele iniciou sua trajetória criminosa em 2006, todas no município de Bauru. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a prisão em flagrante pelo crime de furto foi ratificada. O criminoso permaneceu preso, ficando mais uma vez à disposição da Justiça.